Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.4 млн барр.

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 27 октября, сократился на 2.4 млн барр. и составил 454.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.0 млн барр., составив 212.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.3 млн барр., составив 128.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.8 млн барр. и составили 670.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.1 млн барр. и составили 63.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.1 млн барр., запасы бензина снизились на 7.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.1 млн барр.