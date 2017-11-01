Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за октябрь;

09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за январь;

11:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:20 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.