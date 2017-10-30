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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2017 г.Базовая инфляция в США в сентябре осталась на у...
вчера 15:37

Базовая инфляция в США в сентябре осталась на уровне 1.3%

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.3%, как и месяцем ранее, продолжив колебаться ниже целевого уровня ФРС в 2%.

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