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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2017 г.Личные доходы американских потребителей в сентя...
вчера 15:34

Личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.4%, расходы увеличились на 1.0%

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в сентябре на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились также на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в сентябре увеличились на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.1% в августе.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в сентябре на 0.8%.

Норма сбережений составила 3.1% в сравнении с 3.6% месяцем ранее.

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