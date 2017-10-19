Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 октября

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;

11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за август;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь.