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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2017 г.Чистая прибыль eBay увеличилась
сегодня 09:50

Чистая прибыль eBay увеличилась

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг вечером в ходе торгов на постмаркете Nasdaq американский оператор сайтов eBay сообщил о падении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 514 млн долл или 0.48 долл на акцию в сравнении с 509 млн долл или 0.36 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.48 долл на акцию.

Доходы eBay выросли до 2.4 млн долл в сравнении с 2.2 млн долл за аналогичный период 2016 года.в размере 2.37 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.33 долл на акцию и доходы.

В ходе торгов на постмаркете акции компании подешевели на 4%.

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