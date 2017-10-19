Чистая прибыль eBay увеличилась

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг вечером в ходе торгов на постмаркете Nasdaq американский оператор сайтов eBay сообщил о падении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 514 млн долл или 0.48 долл на акцию в сравнении с 509 млн долл или 0.36 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.48 долл на акцию.

Доходы eBay выросли до 2.4 млн долл в сравнении с 2.2 млн долл за аналогичный период 2016 года.в размере 2.37 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.33 долл на акцию и доходы.

В ходе торгов на постмаркете акции компании подешевели на 4%.