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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2017 г.Квартальная прибыль American Express выросла
сегодня 09:55

Квартальная прибыль American Express выросла

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор кредитных карт American Express сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала 2017 года до 1.36 млрд долл или до 1.5 долл на акцию против 1.14 млрд долл или 1.2 долл на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась до 8.45 млрд долл о сравнению с 7.77 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль American Express на уровне 1.48 долл на акцию и доходы в размере 8.3 млрд долл.

Компания прогнозирует прибыль по результатам за 2017 год в интервале от 5.8 до 5.9 долл на акцию. Аналитики ожидают значение показателя на уровне 5.74 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции American Express подешевели на 0.5%.

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