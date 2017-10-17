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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2017 г.Объём промышленного производства в США в сентяб...
вчера 16:23

Объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.3%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в августе (пересмотрено с (-0.9%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев объём промышленного производства в США увеличился на 1.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 76.0% против 75.8% месяцем ранее (пересмотрено с 76.1%).

В среднем, за 1972-2016 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.9%.

За последние 12 месяцев коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.1 процентных пункта (п.п.).

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