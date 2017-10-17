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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2017 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла
вчера 16:15

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 2.13 млрд долл или до 5.02 долл на акцию в сравнении с 4.88 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка выросли до 8.33 млрд долл по сравнению с 8.17 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.17 долл на акцию и выручку в размере 7.54 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 1.3%.

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