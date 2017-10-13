ЦБ отозвал лицензию ОСАГО у банка "Уралсиб"

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензию страховой группы "Уралсиб" на страхование по ОСАГО. Об этом говорится в приказе регулятора.

"В связи с отказом акционерного общества "Страховая группа "УралСиб" от осуществления страхования по виду деятельности "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств"... оозвать лицензиюна осуществление страхования по виду деятельности "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" - говорится в приказе ЦБ.

"Страховая группа "Уралсиб" 19 апреля этого года передала портфель по договорам ОСАГО страховой компании "Опора". Этой компании также были переданы портфели по договорам ДСАГО и КАСКО, следует из материалов страховщика", - напоминает ТАСС.