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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 9.5 тыс.

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 октября, сократилось на 15 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 243 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 251 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 258 тыс., пересмотрено с 260 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.5 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели и составила 257.5 тыс.

В отчёте отмечается влияние ураганов Харви, Ирма и Мария на показатели прошедшей недели.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 30 сентября, уменьшилось на 32 тыс. и составило 1889 тыс. (минимум с 29 декабря 1973 года) против 1921 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1938 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 11.5 тыс. до 1925.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 сентября, сократилось на 1.4 тыс. и составило 1.65 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.78 млн человек.

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