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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре ...
вчера 15:38

Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.4%

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 2.6%, ускорив темпы повышения с +2.4% в августе. Годовой показатель вырос максимальными темпами за период с февраля 2012 года.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 2.2% в сравнении с +2.0% в августе.

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