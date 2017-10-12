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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 20...
вчера 10:12

ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Новые банкноты поступят в обращение до конца 2017 года.

"С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены - Дальний Восток, Крым и также Москва, - сказала Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в ТАСС. - Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку".

По словам Набиуллиной, с сегодняшнего дня банкоматы и кассовое оборудование, которые до этого тестировались на образцах, будут настраиваться на использование живых новых банкнот, это займёт некоторое время.

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