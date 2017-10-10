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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 09:57

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "МФБанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "МФБанк" ООО (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 18 октября 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 17 октября 2017 года на сайте АСВ, а также 18 октября 2017 года в газете "Московская правда".

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