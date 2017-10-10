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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

03:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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