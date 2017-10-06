Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в федеральном бюджете 2017 года

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в федеральном бюджете 2017 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Законопроектом предлагается скорректировать основные характеристики федерального бюджета на 2017 год с учётом ожидаемой оценки исполнения федерального бюджета в 2017 году.

Доходы за 2017 год предлагается оценить в 14 720.3 млрд рублей (планировалось – 14 678.8 млрд рублей); расходы – 16 728.4 млрд рублей (планировалось – 16 602.6 млрд рублей); дефицит бюджета – 2 008.1 млрд рублей (планировалось – 1 923.8 млрд рублей)

"Предусматривается увеличение общего объёма доходов на 41,5 млрд рублей, в том числе за счёт увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 млрд рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 млрд рублей. При этом по отношению к ВВП доля доходов практически не изменится. Общий объём расходов увеличивается на 125,7 млрд рублей (18,2% к ВВП), что на 0,2% выше утверждённого ранее уровня. Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,2% к ВВП, что на 0,1% выше утверждённого ранее уровня", - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год по предложениям ответственных исполнителей государственных программ и главных распорядителей средств федерального бюджета.