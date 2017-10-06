Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 октября

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за август;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

10:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за сентябрь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август.