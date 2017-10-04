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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за сентябрь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;

15:30 мск: Торговый баланс США за август;

16:10 мск: Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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