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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.0 млн барр.

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 29 сентября, сократился на 6.0 млн барр. и составил 465.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.6 млн барр., составив 218.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.6 млн барр., составив 135.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.0 млн барр. и составили 673.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.6 млн барр. и составили 62.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.1 млн барр., запасы бензина выросли на 4.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.6 млн барр.

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