Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC в сентябре;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь;
12:00 мск: Объём розничных продаж в еврозоне за август;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от компании ADP за сентябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 29 сентября;
20:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
22:15 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.