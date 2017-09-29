Курс доллара 58.4255   Курс евро 68.6441  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2017 г.Првительство утвердило стратегию повышения фина...
сегодня 10:18

Првительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности населения

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте кабмина.

Цель стратегии – формирование финансово грамотного поведения граждан, повышение уровня их финансовых знаний, обеспечение доступа граждан к достоверной и надёжной информации о финансовых услугах, в том числе для эффективной защиты прав граждан в качестве потребителей финансовых услуг.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (2017–2019 годы) будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности. На втором этапе (2020–2023 годы) будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан в соответствии с целевыми показателями.

Другие новости

сегодня
11:17
Путин объявил Соколову неполное служебное соответствие из-за "ВИМ-Авиа"
сегодня
10:59
Число безработных в Германии в сентябре сократилось на 23 тыс., уровень безработицы составил 5.6%
сегодня
10:58
ПУТИН В ЧЕТВЕРГ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ГЛАВЕ МИНТРАНСА СОКОЛОВУ, СОГЛАСИВШИСЬ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРЕМЬЕРА - ДОКУМЕНТ
сегодня
10:31
Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN в РФ
сегодня
10:18
Првительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности населения
сегодня
10:07
Рынок акций РФ на открытии незначительно изменился по индексам
сегодня
10:03
"М Банк" отозвал заявление о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа"
сегодня
09:55
Индекс потребительских цен во Франции в сентябре снизился на 0.1%
сегодня
09:54
Потребительские расходы во Франции в августе сократились на 0.3%
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»