Првительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности населения

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте кабмина.

Цель стратегии – формирование финансово грамотного поведения граждан, повышение уровня их финансовых знаний, обеспечение доступа граждан к достоверной и надёжной информации о финансовых услугах, в том числе для эффективной защиты прав граждан в качестве потребителей финансовых услуг.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (2017–2019 годы) будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности. На втором этапе (2020–2023 годы) будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан в соответствии с целевыми показателями.