Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"М Банк" отозвал заявление о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в сообщении АСВ.

ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" является должником ЗАО "М Банк". В связи с неисполнением условий кредитного договора конкурсный управляющий банком обратился за судебной защитой. Вступившее в силу решение суда также не было исполнено авиакомпанией. Действуя в интересах кредиторов банка, конкурсный управляющий "М Банка" был вынужден применить крайнюю меру воздействия на должника - инициировать процедуру его банкротства.

Однако, учитывая возникшую социальную напряжённость, связанную с деятельностью авиакомпания "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции Правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса.