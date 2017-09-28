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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK на октябрь;

09:35 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь;

11:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за август;

17:15 мск: Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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