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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 09:55

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Арсенал"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "Арсенал" ООО (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 5 октября 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 4 октября 2017 года на сайте АСВ, а также 5 октября 2017 года в газете "Московская правда".

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