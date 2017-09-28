АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Арсенал"

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "Арсенал" ООО (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 5 октября 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 4 октября 2017 года на сайте АСВ, а также 5 октября 2017 года в газете "Московская правда".