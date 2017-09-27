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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Индекс цен на дома в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за август;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за август;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за август;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 22 сентября;

18:45 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

23:00 мск: Итоги заседания Резервного Банка Новой Зеландии.

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