Михаил Шишханов назвал сумму, необходимую для доформирования резервов "Бинбанка"

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банковской группе "Бинбанка" потребуется 100-150 миллиардов рублей на дорезервирование кредитов. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"По моей оценке на дорезервирование потребуется около 100-150 миллиардов рублей", — сказал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что потребность Бинбанка в доформировании резервов оценивается регулятором в 250-350 миллиардов рублей. "Регулятор обязан исходить и оценивать ситуацию из пессимистичного сценария", — прокомментировал оценку Банка России Шишханов.