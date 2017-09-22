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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2017 г.Михаил Шишханов назвал сумму, необходимую для д...
сегодня 09:32

Михаил Шишханов назвал сумму, необходимую для доформирования резервов "Бинбанка"

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банковской группе "Бинбанка" потребуется 100-150 миллиардов рублей на дорезервирование кредитов. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"По моей оценке на дорезервирование потребуется около 100-150 миллиардов рублей", — сказал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что потребность Бинбанка в доформировании резервов оценивается регулятором в 250-350 миллиардов рублей. "Регулятор обязан исходить и оценивать ситуацию из пессимистичного сценария", — прокомментировал оценку Банка России Шишханов.

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