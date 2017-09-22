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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 сентября

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

11:00 мск: Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июль;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за сентябрь, предварительно;

N/A мск: Парламентские выборы в Новой Зеландии.

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