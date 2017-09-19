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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2017 г.Украина разместила выпуск международных облигац...
сегодня 10:12

Украина разместила выпуск международных облигаций в размере 3 млрд долларов

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство финансов Украины завершило размещение международных облигаций на 3 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долларов, привлекла на рекордный срок -15 лет. Это чрезвычайно позитивная оценка инвесторами реформ. Если предыдущие бумаги, короткие бумаги, стоили 7.75%, то на сегодняшний день и цена уменьшена до 7.5%", - объявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Нью-Йорке.

По его словам, в размещении ценных бумаг участвовали банки BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Погашение пройдет четырьмя равными траншами в 2031 и 2032 годах.

От также подчеркнул, что Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

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