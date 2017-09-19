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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 сентября

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;

04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за II квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Цены на импорт в США за август;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;

15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал.

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