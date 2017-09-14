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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2017 г.Георгий Лунтовский избран президентом "Ассоциац...
сегодня 10:08

Георгий Лунтовский избран президентом "Ассоциации банков России"
Эмитенты:   Внешэкономбанк  |  ВТБ  |  Сбербанк

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Георгий Лунтовский, бывший первый заместитель председателя ЦБ РФ, избран президентом ассоциации региональных банков России. Об этом сообщает ТАСС.

"Анатолий Аксаков, занимавший эту должность последние 11 лет, назначен председателем совета ассоциации", - говорится в сообщении.

Кроме того, избран новый состав совета ассоциации, в который вошли 40 человек, в числе которых глава "ВТБ" Андрей Костин, глава "Сбербанка" Герман Греф и руководитель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков.

Также участники собрания приняли решение изменить наименование организации - теперь она будет называться "Ассоциация банков России" (Ассоциация "Россия").

Для справки: Георгий Лунтовский принял решение покинуть пост первого зампреда Банка России с 1 сентября по собственному желанию. Он работал в ЦБ с 1999 года: в 1999-2005 годах в должности зампредседателя, с 2005 года - первого зампреда. На этом посту Лунтовский курировал денежное обращение, работу Российского объединения инкассации, деятельность территориальных учреждений ЦБ, кадровую политику и другие вопросы.

В 1991-1992 годах Лунтовский возглавлял правление "Воронежкредитпромбанка", в 1992-1996 годах был гендиректором акционерного коммерческого банка "Воронеж". В 1996-1999 годах был депутатом Госдумы, входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

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