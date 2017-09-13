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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2017 г.Индекс цен производителей (PPI) США в августе в...
сегодня 15:37

Индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.2%

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 2.4%, ускорив темпы повышения с +1.9% в июле.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 2.0% в сравнении с +1.8% в июле.

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