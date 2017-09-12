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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2017 г.Минфин: Долг "Открытия" по ОФЗ может быть списан
вчера 12:31

Минфин: Долг "Открытия" по ОФЗ может быть списан
Эмитенты:   Открытие ФК  |  Открытие Холдинг  |  Петрокоммерц Банк  |  Центробанк РФ

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что банку "Открытие" могут списать долг по ОФЗ, если после оценки его состояния Банком России станет ясно, что кредитная организация утратила капитал. Об этом сообщает РИА "Новости".

"АСВ в мае 2015 года по программе господдержки передало банку "Петрокоммерц", позднее вошедшему в "ФК Открытие", а также самому "ФК Открытие" ОФЗ на сумму 65.2 миллиарда рублей. Кроме того, у банка "ФК Открытие" в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов на общую сумму 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении агентства.

"Я ожидаю, что он будет списан, но это зависит от того, какие выводы будет делать Центральный банк по поводу состояния банка",- отметил Моисеев.

"Но мои ожидания, что в рамках общей процедуры такого рода инструмент списывается, в случае, если банк утратил капитал", — пояснил Моисеев.

В конце августа ЦБ о мерах спасения банка "ФК Открытие". Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".

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