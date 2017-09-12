Олег Виндман назначен генеральным директором компании "Росбанк Факторинг"

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Олег Виндман вступил в должность генерального директора компании "Росбанк Факторинг". Об этом сообщает пресс-служба банка.

На новой позиции Олег будет отвечать за управление компанией. Как отметил Олег Виндман, в ближайшее время усилия компании будут сконцентрированы на расширении и диверсификации клиентской базы, активном развитии бизнеса в регионах, активизации различных каналов продаж, в том числе через синергию с Росбанком и другими компаниями группы Societe Generale в России.

"Cреди приоритетных задач – дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов и уровня технологичности и автоматизации наших систем", – подчеркнул генеральный директор РБ Факторинг.

Для справки: Олег Виндман окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности "электроснабжение промышленных предприятий". Получил второе высшее образование в Волго-Вятской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление". С 1997 года занимал различные должности в компаниях, работающих на рынке ценных бумаг. С 1999 по 2005 гг. прошел карьерный путь от начальника отдела ценных бумаг до заместителя председателя правления банка "ОНЭКСИМ-Волга" (с 2003 года — ЗАО "Росбанк-Волга"). В июле 2005 года назначен заместителем главы представительства "Банка Сосьете Женераль Восток" (BSGV) в Нижнем Новгороде. С марта 2007 года – директор по работе с корпоративными клиентами Нижегородского филиала BSGV, в декабре того же года назначен руководителем филиала. В 2009 году возглавил региональную дирекцию по Приволжскому федеральному округу BSGV. В 2012 году, после объединения Росбанка и BSGV, возглавил Приволжскую региональную дирекцию объединенного банка, созданную на базе филиалов в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани, Перми и Уфе.