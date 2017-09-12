Курс доллара 57.2656   Курс евро 68.5469  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2017 г.Олег Виндман назначен генеральным директором ко...
вчера 12:33

Олег Виндман назначен генеральным директором компании "Росбанк Факторинг"

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Олег Виндман вступил в должность генерального директора компании "Росбанк Факторинг". Об этом сообщает пресс-служба банка.

На новой позиции Олег будет отвечать за управление компанией. Как отметил Олег Виндман, в ближайшее время усилия компании будут сконцентрированы на расширении и диверсификации клиентской базы, активном развитии бизнеса в регионах, активизации различных каналов продаж, в том числе через синергию с Росбанком и другими компаниями группы Societe Generale в России.

"Cреди приоритетных задач – дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов и уровня технологичности и автоматизации наших систем", – подчеркнул генеральный директор РБ Факторинг.

Для справки: Олег Виндман окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности "электроснабжение промышленных предприятий". Получил второе высшее образование в Волго-Вятской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление". С 1997 года занимал различные должности в компаниях, работающих на рынке ценных бумаг. С 1999 по 2005 гг. прошел карьерный путь от начальника отдела ценных бумаг до заместителя председателя правления банка "ОНЭКСИМ-Волга" (с 2003 года — ЗАО "Росбанк-Волга"). В июле 2005 года назначен заместителем главы представительства "Банка Сосьете Женераль Восток" (BSGV) в Нижнем Новгороде. С марта 2007 года – директор по работе с корпоративными клиентами Нижегородского филиала BSGV, в декабре того же года назначен руководителем филиала. В 2009 году возглавил региональную дирекцию по Приволжскому федеральному округу BSGV. В 2012 году, после объединения Росбанка и BSGV, возглавил Приволжскую региональную дирекцию объединенного банка, созданную на базе филиалов в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани, Перми и Уфе.

Другие новости

вчера
12:58
ФАС РАССМОТРИТ СДЕЛКУ ЯНДЕКСА И UBER В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, РЕШЕНИЕ ВЫНЕСТИ ЕЕ НА ПРАВКОМИССИЮ ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ ПОКА НЕ ПРИНЯТО - АРТЕМЬЕВ
вчера
12:52
"Газпром нефть" планирует в 2018 г добыть на Приразломном свыше 3 млн тонн нефти
вчера
12:46
Совет АРБ удовлетворил июльские заявления восьми крупнейших банков о выходе из организации
вчера
12:34
Собянин предложил главе "Россетей" Ливинскому содействие в развитии энергетики региона
вчера
12:33
Олег Виндман назначен генеральным директором компании "Росбанк Факторинг"
вчера
12:31
Минфин: Долг "Открытия" по ОФЗ может быть списан
вчера
12:30
НАЦБАНК УКРАИНЫ РАБОТАЕТ С ВОЗМОЖНЫМ ИНОСТРАННЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ "ДОЧКИ" СБЕРБАНКА, НО ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛ - ЗАМГЛАВЫ РЕГУЛЯТОРА
вчера
12:06
Правительство РФ за неделю абсорбирует ликвидность на 16 млрд руб - ЦБ
вчера
11:49
ОБЗОР: Чистая прибыль Petropavlovsk по МСФО в I полугодии выросла в 2,7 раза, до $24,5 млн
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»