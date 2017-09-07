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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 сентября 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:05

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.6 млн барр.

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 сентября, вырос на 4.6 млн барр. и составил 462.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 5.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 3.2 млн барр., составив 226.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 5.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.4 млн барр., составив 147.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 3.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.3 млн барр. и составили 678.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.8 млн барр. и составили 58.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 2.54 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.7 млн барр.

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