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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 сентября 2017 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 1 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5.0 млн барр., запасы бензина сократились на 5.7 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 2.54 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.7 млн барр.

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