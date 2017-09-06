Драги может оставить инвесторов в неведении относительно выхода из программы QE

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На этой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, не станет делать каких-либо заявлений о программе количественного смягчения (QE) и вместо этого, учитывая укрепление евро, решит cдвинуть ожидания дальнейшего развития событий на октябрь. Об этом говорится в статье CNBC.

Президент ЕЦБ Марио Драги в ходе прошлой пресс-конференции после заседания ЕЦБ заявил, что Совет управляющих обсудит будущее программы QE "осенью". Эти слова спровоцировали спекуляции о том, что Драги расскажет о деталях сокращения стимулов в сентябре. Однако участники рынка, вероятно, опередили события, поскольку технически осень начнётся лишь в конце сентября.

"Укрепление евро может привести к таким сильным дискуссиям, что ЕЦБ может отложить наступление осени до периода индийского лета в конце октября, - полагает главный экономист по Германии и Австрии компании ING Diba Карстен Бржески. - В любом случае, главный вопрос для ближайшего заседания ЕЦБ (намеченного на четверг) - захочет ли Драги пролить некоторый свет на игровой план ЕЦБ по сворачиванию".

За период, прошедший с предыдущего заседания ЕЦБ в июле, евро укрепился на 2.4% против доллара США, что вызвало рост опасений о возможном ущербе от сильного евро для восстановления экономики еврозоны и перспектив инфляции.

В четверг ЕЦБ опубликует свежие прогнозы по инфляции и темпам роста ВВП еврозоны. Учитывая укрепление евро, прогноз по инфляции может быть скорректирован в сторону понижения, и это может повлиять на рынки. По словам аналитиков, курс евро вырос на 4.2% с момента публикации июньских прогнозов ЕЦБ, поэтому прогноз по головной инфляции на 2018 год может быть пересмотрен в сторону понижения на 0.2 процентных пункта до 1.1%.

Таким образом, в ходе завтрашней пресс-конференции Марио Драги придётся объяснить, почему, несмотря на инфляционные прогнозы, ЕЦБ думает, что он прав, сворачивая программу QE.

По результатам проведённого агентством Reuters опроса 66 экономистов большинство респондентов ожидает, что о начале сворачивания стимулирующей программы ЕЦБ объявит в октябре и полностью завершит QE к концу следующего года.