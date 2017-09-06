"Перекресток" станет якорным арендатором ТЦ "Арена плаза"

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Торговая сеть "Перекресток" и АО "УК Динамо" заключили договор о долгосрочной аренде. "Перекресток" стал якорным арендатором "Арена плаза". Об этом говорится в пресс-релизе проекта "ВТБ Арена парк".

"Подписание договора с такой известной торговой сетью как "Перекресток" свидетельствует о стремлении создателей "ВТБ Арена парк" сделать такой проект, который сможет отвечать запросам самой широкой аудитории. Убеждены, что наш комплекс станет любимым местом отдыха, жизни и бизнеса для москвичей и гостей столицы", — отметил Андрей Перегудов, старший вице-президент банка "ВТБ", руководитель проекта "ВТБ Арена парк".

Торговая галерея расположится на первом этаже спортивного и концертно-развлекательного комплекса, объединяющего "ВТБ Арену" и реконструированный Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина. Уникальность галереи в том, что она займет место непосредственно под футбольным полем и ледовой площадкой, которые, в свою очередь, расположатся на отметке +8 метров над уровнем земли. Всего в торговом центре площадью 17 000 кв.м. разместятся более 80 арендаторов.

В 2017 году проекту "Арена плаза" присвоена общероссийская профессиональная премия RCSC Awards — как лучшему торговому центру среди малых ТЦ на стадии реализации, а сам проект "ВТБ Арена парк" является лучшим девелоперским проектом в России по версии MIPIM Awards.