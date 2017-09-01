Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе увеличилось на 156 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе увеличилось на 156 тыс.

Аналитики прогнозировали рост числа новых рабочих мест на 180 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за июль пересмотрены в сторону понижения до 189 тыс. с 209 тыс., объявленных ранее.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 165 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 170 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 36 тыс. после увеличения на 26 тыс. в июле. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось на 6.5 тыс. после расширения на 1.6 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе – выросло на 28 тыс. после сокращения на 3 тыс. в июле.

В розничной торговле число рабочих мест выросло на 0.8 тыс., в оптовой торговле – на 6.3 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 1.9 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 10 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 8 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 2.7 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 6.8 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 16.6 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 40 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 8.6 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2016 года число госслужащих выросло на 1.1 млн до 22.3 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе повысился на 0.1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.4%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец августа выросло на 151 тыс. до 7.13 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 74 тыс. до 153.44 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 128 тыс. до 94.8 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 77 тыс. до 160.57 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 440 тыс. и составила 94.5 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в августе сократилось на 45 тыс. до 1.74 млн, составив 24.7% от общего числа безработных против 25.9% месяцем ранее и 25.0% в августе 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 145 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.52 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 166 тыс. до 125.76 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 34 тыс. до 27.57 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 27 тыс. до 5.26 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.6%.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.4 часа, сократившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем 34.5.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 26.39 долл против 26.36 долл в июле.

Средняя недельная заработная плата понизилась 907.82 долл в сравнении с 909.42 долл месяцем ранее.