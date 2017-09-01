Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за август;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за август;

10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за август, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за август, финал;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за август.