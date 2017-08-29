Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 августа

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;

09:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за сентябрь;

09:45 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июль;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль.