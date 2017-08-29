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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2017 г.Российский рынок: итоги 28 августа
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 28 августа
Эмитенты:   АЛРОСА  |  Распадская  |  РусГидро  |  Уралкалий

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Российский рынок в понедельник закрылся в плюсе. Рублевый индекс ММВБ прибавил 0.4% и достиг отметки 1,987.15 б.п. Рассчитываемый в долларах РТС закрылся на уровне 1,068.75 б.п., увеличившись на 0.78%.

В лидерах роста оказались бумаги "Алроса" (+2.98%), вероятно скорректировавшиеся после просадки на аварии в руднике "Мир". Сохраняется интерес к бумагам энергетиков: выросли акции "РусГидро" (+2.91%). В плюсе и ао "Россетей" - рост составил 2.41%.

В лидерах падения "Уралкалий" (ао -2.59%).

Также в наибольшем минусе по итогам российских торгов "Распадская" (-2.56%) и "Аптеки 36,6" (-2.39%).

Ослабление доллара идет рублю на пользу, как и налоговый период, выплаты по которому еще продолжаются.

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