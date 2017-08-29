Российский рынок: итоги 28 августа

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Российский рынок в понедельник закрылся в плюсе. Рублевый индекс ММВБ прибавил 0.4% и достиг отметки 1,987.15 б.п. Рассчитываемый в долларах РТС закрылся на уровне 1,068.75 б.п., увеличившись на 0.78%.

В лидерах роста оказались бумаги "Алроса" (+2.98%), вероятно скорректировавшиеся после просадки на аварии в руднике "Мир". Сохраняется интерес к бумагам энергетиков: выросли акции "РусГидро" (+2.91%). В плюсе и ао "Россетей" - рост составил 2.41%.

В лидерах падения "Уралкалий" (ао -2.59%).

Также в наибольшем минусе по итогам российских торгов "Распадская" (-2.56%) и "Аптеки 36,6" (-2.39%).

Ослабление доллара идет рублю на пользу, как и налоговый период, выплаты по которому еще продолжаются.