Главные темы дня на рынках Европы: симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, снижение акций розничных сетей, коррекционный рост Provident Financial, приговор вице-президенту Samsung

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в пятницу умеренно растут в преддверии намеченных на сегодня выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги.

По словам экономиста Moody's, давшего интервью CNBC, у ФРС есть "множество возможностей для убеждения рынка в том, что процентная ставка продолжит повышаться". Выступление Джанет Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул намечено на 19:00 мск. Позднее (в 22:00 мск) президент ЕЦБ Марио Драги также выступит на симпозиуме, однако эксперты не ждут от него каких-либо важных комментариев о перспективах монетарной политики ЕЦБ.

К 14:50 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.3% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.4%, германского DAX – на 0.3%, французского CAC-40 – на 0.2%.

В числе лидеров роста в Европе оказались акции горнодобывающих компаний, поддержанные повышением на 0.5% цен на медь.

Акции автопроизводителей также востребованы инвесторами, что связано с заявлением итальяно-американской компании Fiat Chrysler Automobiles о том, что она рассмотрит любое предложение китайского автоконцерна Great Wall Motor. Ранее сообщалось, что Great Wall Motor подтвердил информацию о своем интересе к покупке бренда Jeep, принадлежащего Fiat. В случае удачных переговоров Jeep может стать очередным известным автомобильным брендом, купленным китайскими инвесторами наряду с Volvo, MG и Lotus.

Хуже рынка выглядят акции ритейлерского сектора, индекс которого подешевел на 1%. Акции розничных сетей по продаже продуктов питания, включая Ahold Delhaize, Carrefour и Tesco, резко упали после заявления американской компании Amazon о намерении понизить цены в магазинах сети Whole Foods (продажа органических продуктов питания), которую Amazon приобретает за 13.7 млрд долл. Накануне Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила сделку, а днём раньше акционеры Whole Foods на внеочередном собрании проголосовали за продажу компании. Завершение сделки намечено на второе полугодие 2017 года. Компания Whole Foods является оператором почти 470 супермаркетов в США, Канаде и Великобритании, в 2016 финансовом году её выручка достигла 16 млрд долл.

Акции британской финансовой компании Provident Financial выросли почти на 20% после сообщений о реорганизации её подразделения, занимающегося потребительским кредитованием. Ранее на этой неделе капитализация компании сократилась более чем на 75% после её заявления об ожидаемом снижении прибыли в текущем году.

Российский производитель алюминия "Русал" спрогнозировал рост мирового спроса на алюминий на 5.9% в 2017 году. Согласно опубликованной сегодня финансовой отчётности, чистая прибыль компании в первом полугодии увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 470 млн долл. Совет директоров ОК "Русал" утвердил промежуточные дивиденды в размере 0.0197 долл на одну акцию к выплате в октябре 2017.

Согласно опубликованным сегодня макроэкономическим данным Европы, рост ВВП Германии во II квартале составил 0.6% по сравнению с предыдущим кварталом. Цифры предварительного отчёта остались без изменений. По словам экспертов, опережающие индикаторы указывают на продолжающуюся поддержку германской экономики со стороны внутреннего спроса. Однако в дальнейшем темпы роста ВВП Германии могут замедлиться до 0.4 - 0.5% из-за некоторого ухудшения настроений в деловых кругах страны в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь.

Среди мировых новостей дня - сообщения о судебном вердикте, вынесенном вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну, который является сыном председателя компании Ли Кун Хи. Он приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в даче взяток. Прокуратура доказала его намерение дать денежное вознаграждение в размере 39 млн долл четырём организациям, подконтрольным подруге экс-президента страны Чхве Сун Силь, за поддержку своей кандидатуры на пост председателя Samsung в случае смерти отца. Также следствие утверждает, что обвиняемый платил Чхве Сун Силь деньги за её покровительство. Защита Ли Чжэ Ена объявила, что будет обжаловать судебный вердикт.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.