Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле сократился на 6.8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 6.0%.
В июне объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 6.4% (пересмотрено с +6.5%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидаемого повышения на 0.4%. В июне показатель увеличился на 0.1% (пересмотрено с +0.2%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в июне (пересмотрено с (-0.1%).