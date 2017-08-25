Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле сократился на 6.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 6.0%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 6.4% (пересмотрено с +6.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидаемого повышения на 0.4%. В июне показатель увеличился на 0.1% (пересмотрено с +0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в июне (пересмотрено с (-0.1%).