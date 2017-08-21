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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 09:57

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Резерв" в в городе Верхняя Салда
Эмитенты:   Открытие ФК

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации банк "Резерв" (АО) (г. Челябинск) в г. Верхняя Салда (Свердловская обл.). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО Банк "ФК Открытие" выплатит вкладчикам банков страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 23 августа 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 22 августа 2017 года на сайте АСВ, а также 25 августа 2017 года в "Комсомольская правда в Челябинске".

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