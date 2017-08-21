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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 21 августа

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за август;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июль;

11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;

11:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июнь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

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