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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 09:58

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банков "Резерв" и "Анелик РУ"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитных организаций кредитных организаций банк "Резерв" (АО) (г. Челябинск) и ООО КБ "Анелик РУ" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банков страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 23 августа 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 22 августа 2017 года на сайте АСВ, а также 25 августа 2017 года в "Комсомольская правда в Челябинске" и 24 августа 2017 года в газете "Московская правда".

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