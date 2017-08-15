Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;
11:00 мск: ВВП Италии за II квартал, предварительно;
11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;
11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.