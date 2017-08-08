Российский рынок: итоги 7 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию вчерашнего дня рынок закрылся на "зеленой" территории: рублевый индекс ММВБ составил 1,970.37 б.п. (+0.86%), долларовый индекс РТС – 1,032.68 б.п. (+0.58%).

В лидерах роста отметились "Русал" (рдр +6.14), "НЛМК" (ао +3.68), "Мечел" (ао +3.29).

Значимые потери понесли акции "КузбТК" (ао -2.16), "iИСКЧ" (ао-2.01), "Система" (ао -1,99). В течение дня на фоне хорошей отчетности за 2 квартал 2017 по РСБУ росли акции "Сбербанка", которые, в основном и тянули вверх российский рублевой бенчмарк. Также рост цен на металлы поддержал российские металлургические компании, а заодно и отечественные индексы.

Рубль в течение торговой сессии незначительно слабел вслед нефтью.