Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;
04:30 мск: Торговый баланс Китая за июль;
06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июль;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июль.