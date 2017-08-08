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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:45

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июль;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июль;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июль.

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