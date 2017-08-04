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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2017 г.Июльский отчёт NFP оказался недостаточно сильным
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Июльский отчёт NFP оказался недостаточно сильным

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По мнению аналитиков, несмотря на превысивший ожидания рост рабочих мест в США в июле (209 тыс.), пересмотр в сторону повышения июньского показателя (до 231 тыс. с 222 тыс.) и снижение уровня безработицы до 16-летнего минимума 4.3%, отчет NFP в целом не является достаточно сильным. Расширение занятости произошло в основном за счет найма сотрудников на неполный рабочий день: в июле число таких сотрудников выросло на 393 тыс., тогда как количество сотрудников с полной занятостью увеличилось лишь на 54 тыс.

Кроме того, повышение средней почасовой зарплаты на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем (до 26.36 долл) совпало с прогнозом, однако годовой прирост составил лишь 2.5%, как и в июне. Для сравнения: в условиях уверенного экономического роста средняя почасовая зарплата в США увеличивалась на 3 - 4% в год. Медленное повышение годовых зарплат указывает на сохраняющиеся проблемы в экономике США, связанные со сравнительно низкой производительностью труда, усилением конкуренции в глобальном масштабе и нежеланием многих американцев менять работу после недавней рецессии.

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